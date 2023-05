I VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE NEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti dalle ore 16:40 nel comune di Bagno a Ripoli in località Osteria Nuova, a seguito delle forti precipitazioni che hanno causato l’allagamento di alcune abitazioni e per le quali è stato necessaria la chiusura della Via Roma da parte della Polizia Municipale.

Una seconda squadra intervenuta per la caduta di un fulmine abbattuto su un cipresso. Analogo intervento nel comune di Rignano in località Volognano.