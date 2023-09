I Vigili del Fuoco e Carabinieri di Anghiari sono stati allertati per un auto che era immersa nel laghetti di Golena del Tevere .

Vigili del Fuoco di Arezzo , distaccamento volontario di Sansepolcro e Nucleo Sommozzatori di Firenze sono intervenuti questa notte in Loc.Golena del Tevere , comune di Anghiari , per recupero auto.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno prima verificato che nell'auto non ci fossero occupanti , accertato che l'auto era vuota ,

i Vigili del Fuoco di Sansepolcro hanno recuperato l’auto mettendola in sicurezza al bordo del laghetto