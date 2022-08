I Vigili del fuoco di Pistoia, sono intervenuti ieri a Quarrata in via Galilei per la rimozione di un tetto scoperchiato

I Vigili del fuoco del comando di Pistoia, sede centrale, sono intervenuti ieri nel comune di Quarrata in via Galilei per la rimozione di un tetto scoperchiato seguito del forte vento. L’intervento è stato effettuato con l’ausilio di un’autogru privata ingaggiata dal comune.