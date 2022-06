I Vigili del fuoco di Pistoia, sede centrale, sono intervenuti in località San Felice per incendio di vegetazione esteso per alcuni ettari.

I Vigili del fuoco del comando di Pistoia, sede centrale, sono intervenuti in località San Felice per incendio di vegetazione esteso per alcuni ettari. L’incendio ha rapidamente raggiunto la zona boschiva adiacenti indirizzandosi verso alcune strutture in legno. La Sala Operativa Permanente della Regione Toscana, ha inviato sul posto tre squadre AIB e successivamente un elicottero per il contenimento dell’incendio. I Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere la zona dove vi erano le strutture in legno evitando che venissero interessate dall’incendio.

L’azione sinergica delle risorse VVF e della Regione Toscana ha permesso di contenere l’espandersi dell’incendio.