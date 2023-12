I vigili del fuoco di Pistoia nella mattinata di ieri sono intervenuti in via Dalmazia a Pistoia in supporto al 118 per espletare il ricovero di un paziente all’ ospedale.

Il personale medico dopo aver spinalizzato la persona non aveva lo spazio necessario per scendere dal vano scale; la squadra VF per trasbordare la barella dal piccolo balcone all’ambulanza si è avvalsa delle tecniche SAF (SpeleoAlpinoFluviale) e tramite l’utilizzo dell’autoscala ha provveduto poi ad affidare la persona al personale sanitario della Misericordia di Casalguidi.