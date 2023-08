i vigili del fuoco del presidio nautico di Viareggio sono stati allertati dalla Capitaneria di Porto per recuperare la carcassa di un cetaceo

Torre del lago (LU) – Attorno alle ore 18:30 i vigili del fuoco del presidio nautico di Viareggio sono stati allertati dalla Capitaneria di Porto per recuperare la carcassa di un cetaceo delfinide che stava galleggiando alla deriva, avvolto in un pezzo di rete da pesca.

I Vvf, sopraggiunti con la moto d’acqua, dopo aver portato la carcassa sulla spiaggia, l’hanno delimitata con un nastro segnaletico. Il corpo dell’animale sarà preso in carico dal comune di appartenenza.