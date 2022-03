I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti a partire dalle ore 00:20 circa, per un incendio che ha coinvolto circa 50 rotoballe

