I vigili del fuoco del Comando di Prato sono intervenuti questa sera, verso le 17.30 in via ristori per un incendio appartamento. Sul posto oltre alla squadra della centrale, anche autoscala e autobotte. Una persona è stata condotto all’ospedale per accertamenti, la viabilità è stata interdetta per consentire le operazioni di soccorso.

L’incendio è stato domato velocemente.

Sul posto anche il 118 e la polizia di stato per la viabilità.