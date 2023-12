I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti ieri pomeriggio dopo le ore 16.00 in via Franklin a Prato per un incendio sviluppatosi in un appartamento

I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti questo pomeriggio dopo le ore 16.00 in via Franklin a Prato per un incendio sviluppatosi in un appartamento al terzo piano di un condominio.

Sul posto erano presenti la squadra della centrale, quella del distaccamento di Montemurlo, l’autoscala, l’autobotte, oltre al funzionario di guardia e il personale della polizia giudiziaria.

A causa del fumo sviluppatosi sono stati evacuati tutti gli abitanti del piano dell’appartamento interessato dalle fiamme e quelli superiori per un totale di 120 appartamenti e circa 100 persone, tra cui alcune con problemi di deambulazione.

L’abitante dell’appartamento andato a fuoco ha riportato alcune ustioni di lieve entità mentre alcune persone sono state prese in carico dal personale sanitario a causa di lievi segni di intossicazione da fumo.

Sono intervenuti sul posto anche personale della polizia municipale, polizia di stato e carabinieri.

Le cause sono in via di accertamento.