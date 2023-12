I vigili del fuoco del comando di Pistoia stanno intervenendo a Quarrata, Via Nuova, per la rimozione di un albero caduto

I vigili del fuoco del comando di Pistoia stanno intervenendo a Quarrata, Via Nuova, per la rimozione di un albero caduto su una abitazione che al momento non risulta abitata da nessuno. La squadra VF sta provvedendo al taglio della pianta per poi eseguire la rimozione tramite l’utilizzo di una autogru. La strada è momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Non si segnalano persone coinvolte nell’evento.