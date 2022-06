I Vigili del fuoco del comando di Pisa, sono intervenuti nel comune di Ospedaletto , per un incendio che si è originato sulla copertura di un edificio composto da 5 piani fuori terra

I Vigili del fuoco del comando di Pisa, sono intervenuti nel comune di Ospedaletto in Via Meucci, per un incendio che si è originato sulla copertura di un edificio composto da 5 piani fuori terra adibito interamente ad uffici.

All’arrivo delle squadre vf, l’edificio era già stato evacuato, pertanto non ci sono persone rimaste coinvolte, l’incendio è stato subito circoscritto spento.

In corso la bonifica e la messa in sicurezza.