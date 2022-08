I Vigili del fuoco del comando di Lucca, stanno intervenendo nel comune di Altopascio in Via Romana, per un incendio di sterpaglie

