I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti nella serata di ieri e nella prima mattinata di oggi per due interventi.

Il primo per un incidente stradale cove un’auto si è capovolta intorno alle 21:30 subito dopo il casello autostradale di Stagno direzione Livorno.

La conducente cosciente è stata trasportata a Cisanello per ulteriori accertamenti.

Il secondo questa mattina intorno alle ore 6.00 per un pino di grosse dimensioni che è caduto sulla sede stradale lungo la SP 555, occupando una corsia della carreggiata appena fuori l’abitato di Guasticce in direzione Livorno.

Nella caduta è stato coinvolto anche un palo della pubblica illuminazione.

Sul posto Carabinieri di Livorno per le operazioni di viabilità e la ditta preposta per la rimozione del palo.