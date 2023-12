I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti per una pianta è caduta su una vettura con una persona all’interno,

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti in Viale Santa Margherita, dove una pianta è caduta su una vettura con una persona all’interno, che fortunatamente non ha subito conseguenze.

Il personale VF ha poi provveduto alla rimozione della pianta per poter ripristinare la normale viabilità.

Sul posto anche la Polizia Locale e personale del 118.