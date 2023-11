I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti ieri sera per incendio di una fabbrica

L’incendio ha interessato una parte della fabbrica adibita ad ufficio tecnico. Il personale VF, intervenuto con 5 unità e due mezzi, ha estinto l’incendio, circoscrivendo le fiamme al solo ambiente indicato e salvaguardando il resto dell’attività produttiva.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.