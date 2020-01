https://youtu.be/xI4xgt0hENE

La situazione in corte Panattoni era particolarmente delicata, difficili infatti i rapporti tra Da Silva e il vicinato, tanto che spesso dalla zona provenivano chiamate al 112. Per tutta la mattinata il sindaco Sara D’Ambrosio ha seguito le operazioni di vigili del fuoco e carabinieri, per capire se ci potessero essere problemi abitativi per gli altri inquilini dello stabile.

Al termine degli accertamenti sono stati dichiarati inagibili l’appartamento incendiato, quello al piano superiore ed un seminterrato.