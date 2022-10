I vertici della Camera di Commercio all’Unione Comuni Garfagnana

CASTELNUOVO GARFAGNANA – La sala giunta dell’Unione Comuni Garfagnana ha ospitato l’incontro tra i sindaci del territorio e i vertici della nuova Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

Come è ormai noto le camere di commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara si sono riunite componendo così un unico ente in rappresentanza di un’area vasta chiamata Toscana Nord Ovest mantenendo cmq sul territorio tutti i presidi, i servizi e gli sportelli all’utenza.



L’unione comuni Garfagnana ha chiesto di incontrare i vertici della Camera di Commercio proprio per rafforzare i rapporti di collaborazione tra enti e fare conoscenza diretta con il nuovo presidente Valter Tamburini e il suo vice il lucchese Rodolfo Pasquini.



A fare gli onori di casa il presidente Andrea Tagliasacchi alla presenza di altri colleghi sindaci mentre i non presenti erano in collegamento web, Tagliasacchi nel suo saluto ha sottolineando l’importanza dell’incontro e i rapporti tra gli enti soprattutto per le attività e i progetti del territorio garfagnino.

