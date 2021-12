I vecchi addobbi di Natale.

Comparvero negli anni ’60, erano di vetro soffiato, luccicanti, preziosi, delicati: durante l’anno si conservavano con cura nelle loro scatole, nella carta velina e ogni Natale se ne comprava qualcuna in più…Le palline di Natale fatte a mano hanno avuto origine in Francia, e in particolare nella Lorena francese.