I tortelli di patate: una ricetta tipica delle vallate toscane

I tortelli di patate: una ricetta tipica delle vallate toscane che, come tante altre, nasce dall’inventiva delle massaie di una volta che, utilizzando quello che avevano a disposizione, creavano delle bontà veramente uniche!

Ogni vallata ha la sua variante, io mi sono ispirata alla ricetta casentinese, sostituendo però il rigatino con le salsicce e devo dire che mi sono venuti veramente buoni: in sei, quattro adulti e due bambini piccoli, li abbiamo finiti tutti!

E con la poca sfoglia che mi era avanzata ho preparato le tagliatelle.

Ingredienti per circa 45 pezzi

• 500 g farina

• 5 uova

• sale

• 1 kg patate

• 2 salsicce

• 1 spicchio d’aglio



• 1 rametto di rosmarino

• noce moscata

• sale

• pepe

Procedimento

Preparare la pasta all’uovo, impastando la farina con le uova e il sale.

Far riposare la pasta avvolta nella pellicola per circa un’ora.

Nel frattempo lessare le patate, passarle nello schiacciapatate e sistemarle in un vassoio per farle raffreddare.

In un padellino rosolare le salsicce sgranate con poco olio e lo spicchio d’aglio, unirle alle patate con il fondo di cottura, regolare di sale e amalgamare bene il composto.

Tirare la sfoglia, ricavandone dei rettangoli sui quali sistemare mucchietti di ripieno, distanziati fra loro.

Ripiegare la pasta sopra il ripieno, sigillare bene i bordi e tagliare i tortelli.

Cuocerli per pochi minuti in acqua bollente e condirli con burro e salvia o con ragù.

i sapori dei ricordi ricette toscane