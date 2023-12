I tordelli di mia nonna Adele

Ringrazio una mia cugina che mi ha dato la ricetta dei tordelli che faceva mia nonna e che custodiva gelosamente perché era anche il ricordo di quelli che faceva mia zia, quindi sua madre.

Questa ricetta risale ai primi del 1900 e forse era della mia bisnonna chi lo sa, che anch’io ho mangiato negli anni ’60. Ve la racconto come l’ha raccontata mia cugina: nelle famiglie in un primo tempo il tordello era un piatto di recupero, infatti si utilizzavano arrosti avanzati per fare il ripieno.

Per prima cosa vi devo dire che c’è poca differenza tra tordelli della Garfagnana, della Lucchesia, della Versilia e anche di Massa Carrara, cambia pochissimo se non quasi nulla, solo nei tordelli lucchesi c’è il profumo del peporino (timo), per il resto sono differenze di gusti familiari.

La pasta si fa con 400 gr di farina (4 persone) 3 uova intere freschissime, un cucchiaio d’olio e un goccio d’acqua, si lavora bene, si fa riposare e, poi si stenderà fine col mattarello.

Nel tempo che riposa si fa il ripieno con cacio stagionato grattugiato, tre fette di arrosto di manzo sgrassato e tritato finissimo, due fette di arrosto di maiale sgrassato e tritato finissimo, un pugnettino di bietola lessata, strizzata e tritata, uovo, quanto basta di sale e pepe, la mollica di una fetta di pane ammollata nel brodo, strizzata e sbriciolata finissima, noce moscata e a Lucca anche una punta di cucchiaio di foglie di peporino tritate.

Mescolate bene, assaggiate di sapore e aggiustate, stendete la pasta assolutamente col mattarello, si fanno dei mucchietti col ripieno, si taglia la pasta con un bicchiere, si ripiega la pasta sopra il ripieno, si toglie l’aria con le dita, si chiude il tordello (e non tortello) con i rebbi della forchetta.

I tordelli mia nonna li cuoceva nel brodo di carne, hanno più sapore rispetto a cuocerli nell’acqua, il brodo deve bollire piano, i tordelli saranno pronti in “un amme” come diceva lei, in un attimo e per questo venivano usate carni già cotte.

Sugo per i tordelli: carota sedano, cipolla, gambi di prezzemolo tutto tritato finissimo, un po’ di lardo o mezzina per chi aveva il maiale, anch’esso tritato finissimo, si faceva rosolare, si metteva carne di maiale e di manzo in ragione di 1 a 3, dopo rosolata si metteva vino rosso, poi pomodoro maturissimo a pezzi e anche un cucchiaio di conserva, sale e pepe e noce moscata (molte volte anche un osso di bistecca o di rosticciana se lo si aveva).

Il sugo veniva messo su un angolo della cucina economica (mia nonna aveva i fornelli dove venivano messe le braci del caminetto) e cuoceva a fuoco lento almeno quattro ore.

In una grossa zuppiera veniva messo del sugo, sopra i tordelli scolati bene dal brodo, ancora sugo, una rigirata delicatissima, poi ancora cacio grattugiato.

fonte ezio lucchesi