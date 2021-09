I Tir e la “rotondina”; code quasi fisse tra viale Marti e porta S.Maria

LUCCA – Code da porta Santa Maria, su via Civitali, su viale Marti. E tutte premono sulla povera rotondina, di fronte al baluardo San Martino. Queste immagini sono state girate a metà mattinata, in un orario che in teoria non dovrebbe essere di punta. E invece le code sono praticamente fisse.

Settembre, tradizionalmente, è il mese nel quale tornano ad evidenziarsi i problemi del traffico soprattutto intorno alle Mura. E questo è uno snodo dove la situazione sembra essersi aggravata rispetto al passato. La rotatoria, di piccole dimensioni, non ce la fa a smaltire il volume del traffico. E soprattutto, a complicare la situazione c’è il transito dei mezzi pesanti, che passano di qui per andare in Valle del Serchio o dirigersi verso l’autostrada. Camion e Tir che bloccano quasi totalmente il traffico una volta che affrontano l’incrocio.

La nuova rotatoria in fase sperimentale davanti a porta San Jacopo paradossalmente ha aggravato la situazione perché i mezzi provenienti dalla zona dello stadio non vengono più temporaneamente bloccati dal semaforo ma si incolonnano di continuo all’ingresso della rotondina.

Niente di paragonabile ovviamente al traffico di una grande metropoli me è indubbio che Lucca da tempo deve fare i conti con intasamenti da città medio-grande, nonostante si presenti sotto altri aspetti come un centro medio-piccolo.