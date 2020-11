“I terroristi non arrivano coi barconi” e “chi sbarca non porta il Covid”

L’attentatore tunisino di Nizza, che ha ucciso tre persone in chiesa, smonta in un colpo solo due grandi menzogne del Governo e della sinistra.

“I terroristi non arrivano coi barconi” e “chi sbarca non porta il Covid”. False entrambe queste (incredibili) affermazioni. Il clandestino tunisino è risultato positivo al Covid e poi è andato in Francia ad ammazzare innocenti. Qualcuno dovrebbe chiedere scusa.

Ma non lo farà e continuerà con le sue menzogne utili alla causa immigrazionista.

FONTE GIORGIA MELONI