“I solisti dell’Orchestra Filarmonica Puccini” in concerto in piazza Garibaldi

FORTE DEI MARMI – Domenica 1° agosto “I solisti dell’Orchestra Filarmonica Puccini” in concerto in piazza Garibaldi a sostegno dell’associazione Alberta Martini per raccogliere fondi per la ricerca sui tumori.

Ad un anno dalla scomparsa di Alberta Martini, concittadina di Forte dei Marmi, l’associazione a lei dedicata costituita dalla figlia Selvaggia Schiavi con “la necessità di prolungare un modo di vivere che era quello di una donna di semplice straordinarietà” organizza con il patrocinio e il supporto del Comune di Forte dei Marmi domenica alle 21:30 in Piazza Garibaldi l concerto de “I solisti dell’Orchestra Filarmonica Puccini”.

“Alberta Martini era legata alla città di Forte dei Marmi da oltre trent’anni – ricorda il sindaco Bruno Murzi – ed ho accolto con grande piacere la richiesta di Selvaggia di poterla ricordare attraverso la grande musica ed in particolare, con questa iniziativa, poter sostenere la ricerca. E questa è anche l’occasione per Forte dei Marmi per salutare la nascita di un’associazione che potrà sicuramente essere di aiuto, attraverso l’arte, la musica e la cultura, nella raccolta di fondi da donare alla ricerca per la lotta contro i tumori, nell’avviare e finanziare iniziative per aiutare le famiglie di pazienti oncologici e nell’istituire borse di studio.”

A scendere in campo domenica sera, a sostegno della Fondazione NIBIT onlus del dottor Michele Maio, impegnata nella ricerca nel settore biomedico oncologico, in particolare nell’immunoterapia, l’orchestra Filarmonica Puccini (Roberta Anzil, flauto, Enrico Bernini, violino, Raffaele Della Croce, tromba, Maria Carli, flauto, Loreta Ferri, corno, Riccardo Figaia, tromba, Antonio Fornaroli, clarinetto, Angela Landi, viola, Davide Maia, fagotto, David Mazzei, percussioni, Massimo Marconi, corno, Paolo Ognissanti, violoncello, Luca Pieraccini, tromba, Loretta Puccinelli, violino, Raffaele Talassi, trombone, Gabriele Tonelli , trombone), di cui Selvaggia Schiavi è Responsabile, insieme al soprano Valentina Boi e il baritono Devid Cecconi, accompagnati al pianoforte dal Maestro Elisa Montipó. La serata avrà come protagonista la musica di Puccini, Mascagni, Piazzolla e Rota, e vedrà alternarsi diverse formazioni cameristiche dal quartetto d’archi al trio di fiati, all’ensemble di ottoni.

“Tengo a ringraziare il sindaco e l’Amministrazione Comunale – sottolinea Selvaggia Schiavi presidente dell’Associazione – perché hanno immediatamente sostenuto questa iniziativa. Ed un ringraziamento particolare ai musicisti e agli artisti della serata, non solo grandi professionisti, ma amici che hanno accettato l’invito ad esibirsi a titolo completamente gratuito.”

L’ingresso all’evento è a offerta libera, sarà possibile donare direttamente alle casse prima del concerto, o tramite PayPal e Bonifico bancario dal QR code presente sulle cartoline e locandine dell’evento. I Posti disponibili sono circa 100 e verrà richiesta la registrazione all’ingresso in ottemperanza delle regole per il contenimento del virus. Per info è possibile contattare il numero: 342 8067482