I SOGGIORNI ESTIVI PROMOSSI DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO E DALLA PROVINCIA DI LUCCA PROTAGONISTI DELLO SPECIALE RAI DEL TG1

I SOGGIORNI ESTIVI PROMOSSI DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO E DALLA PROVINCIA DI LUCCA PROTAGONISTI DELLO SPECIALE RAI DEL TG1

“Scopriamo il nostro mare” sul catamarano “Elianto” salpato da Viareggio

sarà raccontato nella trasmissione di domenica sera 30 luglio su RAI 1 curata da Vincenzo Guerrizio

I soggiorni estivi gratuiti per ragazzi e ragazze residenti sul territorio provinciale promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Provincia di Lucca diventano protagonisti dello Speciale di approfondimento del Tg1 RAI.

“Scopriamo il nostro mare”, l’esperienza sul catamarano “Elianto” organizzata da Cetus salpato da Viareggio, sarà al centro della trasmissione di approfondimento della Rai che andrà in onda domenica 30 luglio alle 23.30 su Rai 1.

Lo speciale, curato dal giornalista Vincenzo Guerrizio, s’intitola “Una giornata in vacanza” e raccoglie, come in un album, luoghi e ritratti, momenti di svago e di avventura, ma anche di lavoro, di famiglie italiane in questa torrida estate del 2023.

Tra i vari servizi dello Speciale quello, appunto, incentrato sulla vacanza in catamarano dei ragazzi lucchesi che hanno scelto l’esperienza in barca proposta da Provincia e Fondazione CRL.

L’avventura, che si è svolta dal 3 al 7 luglio scorsi, ha coinvolto ragazzi e ragazze tra i 12 e i 17 anni e ha previsto giornate in mare contornate da varie attività scientifiche: dalla cetologia alla fotografia naturalistica, corsi di vela, navigazione e meteorologia, nonché una ricerca sui cetacei. L’occasione è stata quella di divertirsi in compagnia e fare nuovi incontri, ma anche mettersi in discussione e responsabilizzarsi sull’ordine e sulla vita di gruppo.

I ragazzi hanno potuto così navigare nell’alto mar Tirreno partendo da Viareggio verso La Spezia, e i dintorni di Lerici e Porto Venere, imparando a veleggiare, facendo snorkeling e conoscendo nuovi posti immersi nella natura. Un percorso suggestivo tra porti e rade, paesaggi incantati, uccelli rari e mammiferi marini.

Quest’anno, i soggiorni gratuiti promossi dalla Fondazione e dalla Provincia hanno coinvolto 325 tra ragazze e ragazzi distribuiti nella varie destinazioni in cui si evidenzia una maggiore richiesta per i soggiorni al mare (280) rispetto a quelli in montagna (45).