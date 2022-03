Le città della costa italiana hanno posto a tutta la comunità politica il tema del riconoscimento dello status di “Città Balneare”: la richiesta fatta al Parlamento è quella di varare una normativa che riconosca dotazioni finanziarie adeguate, in modo da poter provvedere alla organizzazione di servizi per centinaia di migliaia di turisti che ogni anno affollano le spiagge così da mantenere un livello accettabile di risposte sul piano della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della depurazione e della pulizia dei litorali, della distribuzione idrica, dei parcheggi, della viabilità, oltre che della safety e della security.

Al Focus hanno portato un contributo non rituale i responsabili del settore turismo dei gruppi parlamentari: la scelta di proseguire nella X Commissione parlamentare l’iter per la proposta di legge è una dichiarazione espressa da tutti. L’approfondimento delle tematiche, come l’attenzione alle dinamiche parlamentari, è stata ribadita dai rappresentanti dei partiti: lo sforzo di tutti va nella direzione di arrivare in tempi rapidi e con una discussione approfondita ma soprattutto condivisa nelle soluzioni, ad una legge quadro.