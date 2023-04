I simboli della Pasqua: l’uovo.

Non c’è Pasqua che si rispetti senza l’uovo: uovo benedetto sodo, ,o, ancor meglio un bell’uovo al cioccolato, magari con all’interno una sorpresa.

In Italia e nel mondo, l’antica usanza pagana continua a sopravvivere nel rispetto della festività. Già i Persiani e poi i Romani si scambiavano uova, a fine inverno, come augurio per il rinnovamento della natura e le feste per la fecondità.

Anche nella tradizione cristiana l’uovo è il simbolo della vita che si rinnova, rappresenta la resurrezione e da qui la consuetudine di andare in chiesa a portare a benedire le uova il sabato santo per la colazione del giorno di Pasqua.

Difficile dire chi inventò le uova di cioccolato. Di sicuro l’usanza è già attestata tra Germania e Francia nei primi anni dell’800: le prime uova erano ancora di cioccolato pieno.