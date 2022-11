I regali del bosco: i funghi porcini.

I funghi porcini sono certamente i più conosciuti nel mondo dei funghi. ll fungo porcino, il più nobile dei funghi, si trova nei boschi da maggio/giugno e poi a seguire durante i mesi d’autunno, compatibilmente con l’andamento del clima.

I funghi porcini nascono a diverse latitudini dai 700m ai 1600m possiamo trovarli in un castagneto, sotto una quercia o un faggio, ma anche in bosco di pini. Se si è in dubbio sui funghi raccolti nel bosco, è bene consultare un micologo esperto o l’Azienda sanitaria locale più vicina. Quelli in vendita presso negozi e supermercati sono invece controllati e dunque possono essere mangiati senza problemi.