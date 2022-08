I problemi di Enel sul territorio si stanno risolvendo.

Tornata da poco la luce a Parezzana e adesso i tecnici Enel stanno vedendo di risolvere sulla via Romana a Capannori e di risolvere a San Leonardo dove c’è stato un nuovo intoppo.

Le situazioni più delicate che ci avete segnalato sono state fatte attenzionare da Enel.

Vi ricordo di segnalare sempre il guasto, come prima cosa, all’azienda, telefonando al numero: 803.500 e indicando codice Pod che è nella bolletta (sotto numero cliente).

Questo perché Enel ha necessità di individuare la linea di alimentazione per poter intervenire, che non è detto sia la stessa per tutta la zona.

Poi fate bene a dire a noi, che come sempre, siamo al vostro fianco anche quando la competenza non è nostra.

Per questo fatemi ringraziare la Protezione Civile di Capannori, la Polizia municipale e la sua comandante Debora Arrighi, l’ufficio tecnico del Comune (che ieri nel maltempo ha ripristinato la normalità sulla viabilità veramente in tempi record).

Brave e bravi tutti, perché nessuno ha smesso per un momento di stare accanto ai cittadini. Tutti al pezzo.

Come deve essere, come è Capannori.