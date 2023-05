I PROBLEMI A VICO PANCELLORUM RIGUARDANTI IL SERVIZIO IDRICO A CHI LA COMPETENZA

La domanda è’ se ad oggi non è stato sistemato dal comune? Gaia? quanto riportato sulla relazione e se L Usl dice che per verificare le acque c è la necessità di una indagine idrogeologica , chi la deve fare questa indagine ? Gli enti competenti come loro citano chi sono?

Se L Usl invia la relazione al comune e a gaia , si pensa che siano loro che devono adempiere e hanno il dovere di verificare. Ad oggi non è stato fatto niente di tutto quanto relazionato Dall Usl .