SERAVEZZA – I primi provvedimenti adottati dalla Amministrazione Alessandrini

A pochi giorni dall’insediamento, la nuova amministrazione guidata dal sindaco Lorenzo Alessandrini si è subito messa al lavoro per le prime risposte rapide e concrete alle diverse segnalazioni e richieste di intervento.

La giunta ha intanto deciso la riapertura dei cimiteri al lunedì. Sono già stati automatizzati i cancelli e a breve verranno sostituiti i cartelli con gli orari. I cimiteri del comune di Seravezza saranno dunque aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, come era stato promesso durante la campagna elettorale. Tutti i camposanti e i loro accessi sono stati sottoposti a interventi di pulizia e manutenzione in vista della ricorrenza del 2 novembre.

È partita inoltre un’iniziativa di riordino generale della segnaletica verticale e della pubblica illuminazione sulle strade del comune. Decine di paline e di cartelli sono stati rimessi a posto o raddrizzati e molte luci sono state riattivate.

Sono stati poi aperti tavoli di concertazione urgente con ERSU al fine di contenere i costi del contratto di servizio e quindi eventuali aumenti della tariffa, e con GAIA per decidere gli investimenti più urgenti da realizzare, soprattutto per allacciare alla fognatura nera alcune zone non ancora servite in modo appropriato.

Il sindaco sta inoltre cercando di stringere i tempi per lo sgombero rapido dei cantieri nella zona del palazzo comunale e del Pio Istituto Campana, in modo da ripristinare al più presto la viabilità nella zona di Torcicoda.