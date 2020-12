i primi 45 vaccinati all’ospedale San Luca

I vaccini sono stati portati dal personale GSV scortato da uomini della Polizia, che hanno accompagnato la borsa frigo con il prezioso carico fino al frigorifero, che poi è stato richiuso con un lucchetto come da procedura. Per il trasporto in tutta la Toscana si sono infatti utilizzati vettori specializzati in trasporti con il rispetto della catena del freddo e la Polizia ha seguito la consegna con una pattuglia dedicata per ogni direttrice di consegna con specifica staffetta autostradale.