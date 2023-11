I primi 25 anni di “Ricci e Capricci”



Venerdì pomeriggio compleanno speciale in via Bernini, al quartiere Africa: il vice sindaco e assessore alle attività produttive, Francesca Bresciani e il capo di gabinetto, Gabriele Marchetti, hanno consegnato alla titolare del salone “Ricci e Capricci”, Silvia Bertozzi, una pergamena in omaggio ai primi 25 anni di apertura del negozio di parrucchiere. A lei e al suo staff le congratulazioni di tutta l’amministrazione comunale per l’importante traguardo raggiunto e i migliori auguri per la prosecuzione del percorso lavorativo.