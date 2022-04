Pomodori al forno contorno semplice veloce e gustoso, una ricetta facile per accompagnare qualsia piatto di carne o di pesce, si preparano con pomodori freschi, potete scegliere quelli che preferite e si condiscono con spezie a piacere, olio buono, parmigiano e poco pangrattato, i pomodorini gratinati al forno insieme all’olio extra vergine di oliva, si ammorbidiscono in forno diventato succosi e saporiti.

Una ricetta per un contorno veloce, economico e che potete preparare in anticipo perché se li gustate tiepidi sono ancora più buoni! I pomodori cotti al forno sono ottimi anche per condire bruschette, tartine ed anche sulla focaccia, vi do una chicca… amanti dei primi piatti a me! Se ci condite gli spaghetti avrete un primo piatto da leccarsi i baffi, insomma una ricetta semplice ma che diventa un jolly in cucina, e se dovessero avanzare ( ne dubito) potete conservarli in un barattolo per qualche giorno in frigorifero ed anche congelarli in pratiche vaschette di plastica e poi metterli direttamente in forno, la ricetta pomodori gratinati in forno è davvero gustosa e pronta in poco tempo.

Vediamo insieme come fare i pomodori al forno al pangrattato !

E se li provate… fatemi sapere !

Vale

Non dimenticate di seguirmi nella mia pagina facebook (QUI) e su Instagram (QUI)

Iscrivetevi al mio Gruppo Facebook Vale Cucina e Fantasia- il gruppo del blog