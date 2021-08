I più grandi successi di Max Pezzali a Villa Bertelli Live

I più grandi successi di Max Pezzali a Villa Bertelli Live

Dagli 883 ad oggi, la sua più bella musica a Forte dei Marmi Lunedì 23 agosto ore 21.30 Teatro estivo

Necessari Green pass o test antigenico rapido o molecolare negativo entro le 48 ore precedenti l’evento

Max Pezzali, voce e cuore negli Anni Novanta degli 883 ed ora apprezzatissimo solista, approda alla rassegna Villa Bertelli Live con il suo tour Max 90 Live, un viaggio nella musica, che ha fatto sognare più generazioni e in grado di far rivivere quelle emozioni, così bene raccontate da Max nei primi 4 album degli 883. Un salto che ci riporterà indietro di qualche anno, nel decennio 1990 – 2000 e farà ascoltare solo canzoni scritte in quel lungo periodo. “Anche nei bis, solo i miei primi quattro dischi – ha dichiarato Pezzali in un’intervista. Una scelta stilistica ed estetica. Coi brani intervallati da citazioni del libro Max90 su oggetti e usi del decennio ormai spariti: gli incontri al bar, le mappe stradali di carta, la leva obbligatoria, per noi un’ossessione, il “deca”, cioè le 10 mila lire che dovevi farti bastare il sabato sera». Ricordi indelebili per moltissimi, amplificati dai brani, che hanno incantato i giovani di allora, ma anche quelli arrivati dopo, da Come mai, a Gli anni, a Una canzone d’amore, Nord sud ovest est, Io ci sarò, ad Hanno ucciso l’uomo ragno. Un medley fantastico, in attesa della grande festa di San Siro 2022.

