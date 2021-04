I pini abbattuti diventano arredi dei giardini pubblici di Porcari

Giù in questi giorni anche i dieci pini pericolosi della scuola di via Giannini

Trasformare in risorsa per tutta la comunità una scelta non rimandabile, tanto meglio se attraverso un piccolo, ma significativo, progetto di economia circolare.

È quanto sta accadendo nel Comune di Porcari in seguito ai controlli che l’ufficio tecnico ha condotto nelle ultime settimane su alcuni vecchi pini marittimi a ridosso di spazi pubblici molto frequentati da bambini e famiglie.

Dopo il taglio dell’albero visibilmente instabile in piazzetta Salvatore Uda, nel cuore del paese, sono stati realizzati nuovi elementi di arredo per il giardino pubblico che lo ospitava: sedute e tavolini di legno, ad altezze diverse per grandi e piccoli. Una seconda vita prevista anche per i dieci pini all’interno del perimetro della scuola dell’infanzia di via Giannini in corso di abbattimento proprio in questi giorni di festività pasquali.

Informa l’assessore all’ambiente del Comune di Porcari, Franco Fanucchi: “Con grande dispiacere abbiamo iniziato il taglio di questi grossi alberi, dopo che un pino della stessa età, situato in proprietà privata vicino alla scuola, era caduto senza fortunatamente provocare danni. Dopo una verifica del nostro ufficio sui pini della scuola – continua Fanucchi – e considerato che il pino caduto in proprietà privata non presentava malattie o danni particolari, l’ufficio stesso ha ritenuto di dover comunicare all’amministrazione che, data l’età delle piante, era prudente abbatterle in via precauzionale”.

Prosegue Fanucchi: “Il pino purtroppo, ci dicono gli esperti, invecchiando perde il fittone centrale mantenendo soltanto l’apparato radicale superficiale e, anche se potato regolarmente come abbiamo sempre fatto, tende a cadere soprattutto in giornate di vento. Un evento simile si era verificato anche in piazza Orsi, sebbene in assenza di vento, in piena estate: un grosso ramo si è rotto, fortunatamente anche qui senza conseguenze. La sicurezza di chi vive le aree verdi del nostro territorio è prioritaria: ecco perché abbiamo iniziato il graduale abbattimento di tutti i pericolosi pini presenti su proprietà pubblica, come quelli intorno al nuovo parco giochi intitolato a Ida Del Carlo in piazza Orsi e in piazzetta Uda”.

Ogni pino abbattuto sarà sostituito con nuove piante autoctone: caratteristica fondamentale per garantire stabilità e salute agli alberi. “Così sarà anche per i pini della scuola di via Giannini dove, appena possibile – conclude Fanucchi – piantumeremo altri alberi in grado di creare ombra ai bambini durante le lezioni e i giochi all’aperto”.