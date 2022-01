I PIFFERAI MAGICI…

Ora tutti i politici sconfitti, che sono stati incapaci di eleggere un presidente autorevole e condiviso, che non sono riusciti a controllare i gruppi e gli schieramenti, faranno credere che hanno vinto rieleggendo Mattarella che, in tutte le salse e ripetutamente, aveva detto di non voler continuare nel gravoso impegno.

Spettacolo penoso.