I piccoli amici di campagna: LA CAPINERA.

Qui nella versione femmina, con la calotta bruna invece che nera, come nei maschi, la Capinera è un uccellino paffuto, vivace e socievole, anche se prudente, per cui non scende sul terreno ma vive solo tra le fronde di alberi e cespugli.

In Italia, la Capinera è diffusa ovunque, frequenta un’amplissima gamma di ambienti a quote molto variabili, dai boschi cedui ai frutteti, dalle macchie con alberi alle aree verdi urbane.