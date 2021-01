Piatto di antica tradizione contadina che si trovano sulle tavole di molte regioni, anche se cucinati con alcune varianti.

Si preparano tagliando il fegato di maiale a pezzetti, si condiscono con sale e pepe, si appoggiano sopra una foglia di alloro e si avvolgono in un quadrato di rete, sempre di maiale…..Buonissimi cotti in graticola sulle braci del camino, …ma si possono cuocere anche in padella o in forno…sempre ottimi , in ogni caso.