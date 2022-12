I piatti dell’inverno: le patate cotte sotto la cenere.

Le patate cotte sotto la cenere sono un ricordo di gente di una certa età…E’ una cottura per cui serve tempo e pazienza, almeno un paio d’ore, ma erano di una semplicità e una bontà assoluta, almeno a noi così sembrava, a quei tempi. Alle patate si praticava un taglio per non farle scoppiare e si ricoprivano di cenere con le braci sopra.

La cenere era difficile da togliere tutta, non c’erano i fogli di alluminio, una volta, ma non dava noia: forse perchè un vecchio detto recita che nella vita ogni uomo ne deve mangiare almeno una ” Quartarola” abbondante, prima di morire, perciò… !!!!