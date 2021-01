I piatti della tradizione: la trippa.

Paese che vai trippa che trovi. Ma bontà sempre assicurata. Perché, come molti piatti della cucina povera, è ricco di sapori.

– Lavare bene e lessare la trippa per una ventina di minuti e tagliarla a listarelle.

Unire la trippa cotta e scolata e farla insaporire per una buona decina di minuti, poi sfumare con del vino bianco.

Aggiungere quindi una bella tazza di passata di pomodoro, sale, pepe e un bicchiere d’acqua .

Far cuocere a fuoco lento almeno per un paio d’ore, finchè il tutto non è ben amalgamato e il sugo ristretto.

Servirla ben calda con una spolverata di prezzemolo e parmigiano grattugiato