I piaceri delle sere d’Autunno: le caldarroste.

Se dovessimo indicare un odore che ci riporta in mente immediatamente l’autunno, non avremmo dubbi: l’odore delle caldarroste.

La modalità di cottura classica per preparare le caldarroste è sulla brace del camino, come un tempo facevano i nostri vecchi. Le caldarroste fatte sul fuoco sono impareggiabili, ma si possono cuocere anche sul fornello a gas della cucina, oppure cuocerle al forno, che sono ancora più facili da fare.