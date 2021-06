Pisa, 23 giugno 2021 – Osservatorio sull’esperienza dei pazienti ricoverati “Patient Reported Experience Measures” (PREMs): è questo il nome attribuito alla rilevazione avviata a partire dalla fine del 2018 e promossa dalla Regione Toscana e dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere il punto di vista dei pazienti sulla qualità del ricovero.

I pazienti ricoverati che decidono di aderire all’indagine sono invitati a partecipare dal personale ospedaliero e dopo la dimissione ricevono un link personalizzato per rispondere al questionario sull’esperienza di ricovero. Le risposte dei pazienti al questionario sono raccolte e analizzate in modo anonimo ed aggregato dai ricercatori del Laboratorio di Management e Sanità.

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest sono 8 su 13 gli ospedali coinvolti: Apuane, Lucca, Versilia, Pontedera, Cecina, Piombino, Portoferraio e Livorno, ma questa opportunità sarà progressivamente estesa a tutti gli ospedali dell’Azienda.

Dall’inizio della rilevazione sul territorio aziendale sono stati compilati oltre 13.000 questionari da parte dei pazienti, un patrimonio informativo straordinariamente importante per i professionisti sanitari e per la direzione aziendale.

Il difficile periodo del Covid non ha interrotto la rilevazione e, nonostante le difficoltà legate a questo periodo di forte complessità, i pazienti hanno continuato ad esprimere una valutazione nel complesso molto buona.

Alla domanda “Come valuta complessivamente l’assistenza ricevuta in reparto?” più del 90% dei pazienti ha dunque fornito un giudizio assai positivo; in particolare circa il 30% ha attribuito una valutazione buona e oltre il 60% ottima.

Alcune considerazioni possono inoltre essere inserite dai cittadini in appositi campi che permettono di scrivere un testo libero. Anche i commenti sono nel complesso ampiamente positivi e riguardano soprattutto i professionisti coinvolti; il fattore umano è infatti sicuramente uno dei fattori più rilevanti in quest’ambito.

Non mancano, comunque, gli spunti di riflessione e i suggerimenti per migliorare. L’Azienda pone grande attenzione al coinvolgimento dei cittadini, con l’obiettivo di affrontare la grande sfida della pubblica amministrazione, che consiste nel mettere realmente al centro i bisogni del cittadino e superare definitivamente l’autoreferenzialità.

Come elemento forte di trasparenza l’Azienda, ha inoltre scelto di rendere pubblici in tempo reale sul proprio sito istituzionale il grado di soddisfazione complessivo dei pazienti ricoverati. I grafici sono aggiornati quotidianamente e sono sempre consultabili.

“Vorrei ringraziare – evidenzia la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – tutte le persone che hanno dedicato il proprio tempo a rispondere ai questionari, perché il punto di vista dei pazienti è una leva fondamentale per motivare il personale e attivare processi di miglioramento.

Un grande ringraziamento va inoltre al personale, come riconoscimento e motivo di orgoglio per tutti gli operatori che quotidianamente si impegnano, con passione e professionalità, nella presa in carico, nell’assistenza e nella cura dei pazienti, anche e soprattutto nei momenti di grande difficoltà come quello che stiamo attraversando”.

