I nuovi progetti di Fare Verde Versilia per la tutela dell’Ambiente Se ne parla allo spazio Agorà di Tonfano domenica 30 agosto, ore 21.30

Marina di Pietrasanta ( LU) _ “Spiaggia si… cura” è questo il titolo del nuovo progetto che l’Associazione Fare Verde Versilia lancerà in occasione dell’incontro in programma domenica 30 agosto alle 21.30 allo spazio Agorà di Tonfano promosso dall’Associazione Fare Verde Versilia in collaborazione con la Fondazione Versiliana e il Comune di Pietrasanta. Un progetto rivolto a tutti gli artisti che lavorano e operano a Pietrasanta e a Viareggio attraverso il quale verranno create vere e proprie opere d’arte a tema marino adibite a contenitori per la raccolta della plastica da posizionare sulle spiagge del litorale versiliese. Attiva da tre anni anche sul territorio della Versilia l’ Associazione Fare Verde opera infatti attraverso numerose iniziative che vanno dalla raccolta della plastica sulle spiagge del nostro litorale, alla bonifica delle discariche abusive, fino ai tanti eventi di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente rivolte in particolare verso i bambini.

All’incontro parteciperanno Anna Silvestro Presidente Provinciale di Lucca di Fare Verde, Daniele Bianchi Presidente Provinciale Pisa , Gianluca Pajatto legale dell’associazione Fare Verde Versilia , il segretario provinciale Arturo Mazzotta e il collaboratore del progetto Fare Verde Spiagge Enrico Santambrogio, responsabile della Rete Ambientale.

Nel corso dell’incontro verranno presentate le numerose iniziative portate avanti dall’Associazione e soprattutto verranno presentati i nuovi progetti con le scuole territorio ed il nuovo progetto “Spiaggia si..cura” . Nell’occasione il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti, consegnerà una targa alla Presidente di Fare Verde Versilia Anna Silvestro come riconoscimento del grande impegno dell’associazione per la salvaguardia del nostro territorio. Ingresso libero.