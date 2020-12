I NUOVI CASI DI COVID OGGI SONO 183 – PIANA DI LUCCA 17 – VERSILIA 28 – VALLE DEL SERCHIO 13

I NUOVI CASI DI COVID OGGI SONO 183

APUANE: 46

Carrara 27, Massa 19;

LUNIGIANA: 2

Licciana Nardi 1, Zeri 1;

PIANA DI LUCCA: 17

Altopascio 4, Capannori 5, Lucca 8;

VALLE DEL SERCHIO: 13

Barga 2, Borgo a Mozzano 2, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 2, Piazza al Serchio 4, Pieve Fosciana 1;

PISA: 21

Calci 1, Cascina 7, Crespina Lorenzana 1, Pisa 7, San Giuliano Terme 2, Vecchiano 3;

ALTA VAL DI CECINA VALDERA: 19

Bientina 3, Calcinaia 1, Casciana Terme Lari 4, Pontedera 7, Santa Maria a Monte 2, Volterra 2;

LIVORNO: 24

Collesalvetti 3, Livorno 21;

VALLI ETRUSCHE: 11

Campiglia Marittima 1, Cecina 3, Montescudaio 1, Piombino 5, Riparbella 1, Rosignano Marittimo 1, San Vincenzo 1;

VERSILIA: 28

Camaiore 3, Massarosa 3, Pietrasanta 8, Viareggio 14.

GUARITI: 28.384 (+693 rispetto ad ieri)

DECEDUTI: 5 decessi

Ambito Pisa: 5 (uomo 92 anni, donna 78 anni, donna 99 anni, donna 61 anni e uomo 83 anni)

RICOVERI COVID-19: 469 (ieri erano 465), di cui 58 (ieri erano 62) in Terapia intensiva

#Livorno: 85 (di cui 13 in Terapia intensiva)

#Lucca: 90 (di cui 17 in Terapia intensiva)

#Apuane: 97 (di cui 14 in Terapia intensiva)

#Versilia: 104 (di cui 9 in Terapia intensiva)

#Pontedera: 45 (di cui 3 in Terapia intensiva)

#Cecina: 19 (di cui 2 in Terapia intensiva)

#Pontremoli: 19

#Barga: 10

QUARANTENE: 15.055 (-365 rispetto ad ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate