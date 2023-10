I NONNI, UN’INVENZIONE GENIALE: SABATO 7 ALTOPASCIO LI FESTEGGIA

ALTOPASCIO, 2 ottobre 2023 – “Credo che Dio il settimo giorno non sia andato in vacanza ma abbia inventato i nonni. E, accorgendosi che si trattava della più geniale delle sue creazioni, si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro”. Fausto Brizzi parla così dei nonni, figure spesso silenziose che, ad Altopascio, vengono celebrate ogni anno con una giornata tutta dedicata a loro. È quello che accadrà sabato 7 ottobre, alle 15.30, nella palestra della scuola elementare “G.Pascoli” di Altopascio. Tra balli e una merenda in compagnia, i nonni saranno festeggiati dall’amministrazione comunale, confermando ancora una volta la grande attenzione rivolta alla popolazione più anziana e promuovendo un modo diretto e semplice di dire “grazie” e di prendersi cura di una delle fasce più vulnerabili della cittadinanza.

I festeggiamenti sono iniziati sabato scorso, quando nella Biblioteca comunale “A. Carrara” si è tenuta una mattinata di letture ad alta voce, dedicata ai nonni e ai loro nipotini: letture in biblioteca per nonni favolosi, organizzate dai volontari di Nati per Leggere insieme all’associazione Teatro Alchemia.