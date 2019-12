I Natalecci di Gorfigliano che illuminano Gesù e la Garfagnana

Tra le tante tradizioni che arricchiscono il tessuto sociale e storico della Garfagnana, i Natalecci di Gorfigliano meritano un posto di primo piano.

Tecnicamente si tratta di imponenti torri alte più di 15 metri di ginepro e fascine con un’anima, solitamente, di castagno o faggio.

I Natalecci vengono incendiati il 24 Dicembre al suono dell’Ave Maria. Lo scopo infatti è illuminare e riscaldare Gesù. Qualità della fiamma, durata e stabilità della costruzione decretano il miglior Nataleccio e di conseguenza il rione vincitore.

La costruzione richiede grande abilità e sacrificio in nome della comunità e di Gesù. Dopo settimane di duro lavoro l’enorme fiamma dura circa 20 minuti, aiutando a ricordare anche l’impermanenza del mondo materiale.

La tradizione viene ereditata oralmente da generazione in generazione ed ha sempre avuto un’impronta cristiano cattolica.

Le origini dei Natalecci invece si perdono nella notte dei tempi e presumibilmente hanno origine in qualche rito pagano, dove per paganesimo di intende le religioni dei greci e dei romani pre cristianesimo. L’esistenza dei popoli antichi era strettamente legata al ciclo della natura ed ai suoi eventi. Nel tempo stesso la natura appariva indecifrabile, potente ed il rapporto uomo – natura era una sorta di simbiosi magica. Il centro di tutto era l’astro che scandiva i ritmi della giornata ed in generale di tutta la vita, ovvero il Sole. Il 21 Dicembre, solitamente, è il giorno del solstizio invernale, ovvero la notte più lunga e il giorno più corto. Nel nostro emisfero il fenomeno è visibile dal 22 al 24 Dicembre. Il culto pre cristiano più radicato era il Dies Natalis Solis Invicti (giorno della nascita del Sole invincibile) dove si adorava Mitra e veniva festeggiato il 25 Dicembre come rinascita del Sole. I fuochi nella notte del 24 Dicembre servivano, secondo alcune interpretazioni, per dare forza al Sole ed aiutarlo nella fase di rinascita. L’origine pre cristiana dei Natalecci potrebbe avere origine in qualche rito propiziatorio per la rinascita del Sole.

Foto Noi Tv