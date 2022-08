I MUSE PROTAGONISTI ALLO SKY STONE

L’appuntamento con l’incontro è giovedì 25 alle 21:15 allo Sky Stone a ingresso gratuito

I MUSE PROTAGONISTI ALLO SKY STONE: VENDITA IN ANTEPRIMA DI ‘WILL

OF THE PEOPLE’ E UN INCONTRO SPECIALE SULLA STORIA DELLA BAND DEL DEVON

Una serata speciale, quella del 25 agosto, allo Sky Stone & Songs: in occasione dell’uscita del nuovo album dei Muse, ‘Will Of The People’, infatti, il negozio effettuerà un’apertura serale speciale e un incontro, a partire dalle 21:15, del ciclo Friday I’m In Love, dedicato al trio del Devon.

L’incontro – a cura della giornalista Federica di Spilimbergo – ripercorrerà, attraverso la loro musica, la storia della band, ma a fare da filo conduttore saranno i temi che hanno animato di diversi album dei Muse e che attingono a piene mani dalle paranoie e dal complottismo che anima il leader, Matthew Bellamy. Dall’occulto agli alieni; dall’intelligenza artificiale alla comunicazione ‘guidata’ da gruppi di potere occulto, tutto questo e molto altro si trova negli album dei Muse e sarà quello che condurrà alla scoperta di questo gruppo e della sua musica.

L’incontro, come sempre a ingresso libero, si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.

Ma non c’è solo l’incontro. anche in occasione di questa importante uscita discografica, infatti, lo Sky Stone & Songs è stato scelto tra i 50 negozi in Italia ai quali è stata data l’opportunità di vendere in anteprima, la sera precedente l’uscita ufficiale dell’album, ‘Will Of The People’. E, come sempre in queste occasioni, i fan che acquisteranno il disco la sera prima, riceveranno un omaggio speciale ed esclusivo, a tiratura limitatissima.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it o info@skystoneandsongs.it.