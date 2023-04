I matrimoni di campagna…

In primavera, dopo la Quaresima, era tempo di matrimoni …

Si faceva il pranzo in casa, apparecchiando sotto il portico, chiedendo in prestito sedie, stoviglie e bicchieri alle vicine, che contribuivano anche aiutando in cucina…

La sposa entrava in una casa dove spesso vi erano altre cognate, e la convivenza non sempre era facile, se non c’era la mano ferma dell’arzora a tenere sotto controllo gelosie, mugugni e ripicche…

La sposa di campagna portava la dote, che consisteva soprattutto nel corredo di lenzuoli, tovaglie e asciugamani tessuti in casa e cuciti a mano nelle veglie delle sere d’inverno e nei suoi pochi effetti personali.