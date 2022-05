‘I Martedì Missionari’ di Spazio Spadoni

SPAZIO SPADONI MISSIONE … CORAGGIO

‘I Martedì Missionari’ di Spazio Spadoni non potevano che concludere i loro appuntamenti con una bellissima testimonianza questa volta dal Rwanda, con suor Odetta Maria Kabarere che ha scaldato i cuori di tutti i numerosi partecipanti, grazie ai suoi racconti di educatrice in una scuola di 3000 bambini, in cui questi ragazzi oltre agli insegnamenti, ricevono tanto amore grazie a lei e alle sue consorelle dal carisma della Beata Elena Guerra, loro fondatrice.

‘Abbiate il coraggio di non lasciarvi rubare la speranza’ è un monito a non arrendersi mai, a trovare il coraggio di andare sempre avanti, ad affidarci alla Provvidenza Divina perché non siamo mai soli, perché Dio è sempre con noi.

Il CORAGGIO, tema filo conduttore di tutti questi appuntamenti, lo ritroveremo protagonista nel prossimo evento di Spazio Spadoni, nella Convention che si terrà dal 7 all’11 settembre 2022 in presenza presso il Convento di San Cerbone e disponibile anche su piattaforma.

Il Coraggio pensato sotto tre aspetti:

Coraggio come ‘cor-agere’, ovvero saper agire con il cuore,

Coraggio come ‘marturya’, ovvero saper testimoniare fino al dono della vita,

Coraggio come ‘parresia’ ovvero la franchezza, la profezia libera e non timorosa.

La Convention ‘FARE SPAZIO AL CORAGGIO’ si articolerà all’interno di questi tre significati profondi, grazie al contributo di testimonianze, storie, progetti e soprattutto persone provenienti da tante parti del mondo.

Luigi Spadoni invita tutti all’evento e ai prossimi incontri dei ‘Martedì Missionari’ che riprenderanno ad ottobre con tante altre testimonianze missionarie.

