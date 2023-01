I Marciatori Morianesi secondo gruppo sportivo alla Ciaspolada della Val di Non 2023

Il Gs Marciatori Morianesi capitanato dal presidente Mario “Penna” Manfredini ancora una volta è stato il club podistico non agonistico tra i protagonisti, con il secondo posto per numero di partecipanti, alla famosa corsa internazionale con le racchette da neve giunta alla 49ª edizione: “La Ciaspolada della Val di Non”, che anche in questo 2023 si è tenuta sul tracciato alle Regole di Malosco. Un percorso già sperimentato nel 2022 dal comitato organizzatore della Podistica Novella, così pure in questo inizio anno dopo aver valutato l’impossibilità di tracciarlo nella tradizionale zona dei Pradiei, in quanto il manto nevoso era troppo sottile per far correre e passeggiare sia gli atleti agonistici, ma soprattutto la marea dei non competitivi che vi hanno preso parte.

<<Alle Regole di Malosco è stata una grande giornata per La Ciaspolada tra sport, divertimento e tanta natura – racconta la sua partecipazione e a nome del gruppo morianese, Mario Manfredini – un evento molto suggestivo che si è sviluppato su un percorso di 5,2 chilometri bello e ondulato e che ha visto al via oltre 2000 concorrenti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Il campo gara, che era raggiungibile solo con le navette bene organizzate dalla Podistica Novella, si trova in quota su un altopiano simile alle nostre Pizzorne con neve naturale e con un caratteristico e accogliente rifugio. La nostra partecipazione, direi ennesima presenza alla Ciaspolada in quanto siamo nell’ordine di una trentina d’anni che saliamo qui nel Trentino in Val di Non, quindi possiamo considerarci dei veri fedelissimi, anche stavolta ci ha visto alla premiazione come secondo gruppo extraregionale più numeroso, eravamo in 54, piazzandoci anche in questa edizione dietro al team “Eà Tramontana” di Padova. Ma per noi non è stata solamente la Ciaspolada, ma anche il poter visitare, prima della gara e pure dopo, le varie e graziose località della zona in una sorta di gita sportivo-turistica che da tempo ci caratterizza>>.

Per la cronaca la competitiva edizione numero 49 de La Ciaspolada è stata vinta dal trentino Alberto Vender, giunto a braccia alzate sul traguardo delle Regole di Malosco, davanti al compagno di squadra Marco Filosi e al veneziano Filippo Barizza; nel femminile, una citazione d’obbligo va alla ex campionessa uscente (e vincitrice delle ultime tre edizioni) Anna Laura Mugno in forza al Gs Orecchiella Garfagnana che non ha partecipato in quanto in dolce attesa, quindi ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro è stata la catalana: Celia Balcells Serra, davanti alle connazionali: Laia Andreu Trias e Georgia Gabarro Morente.

<<I nostri prossimi impegni – conclude Manfredini – saranno le varie nostre partecipazioni come gruppo Marciatori Morianesi alle non competitive sia del calendario Trofeo Podistico Lucchese, ma anche di altri della Toscana e naturalmente, seppur sempre più difficile vivere questi momenti in cui molti gruppi stanno abbandonando per mancanza di fondi o per via del continuare del covid, ad organizzare la nostra marcia “Passeggiata tra le colline del Morianese” che si terrà come da calendario Tpl la domenica 30 luglio>>.

ALLEGATO FOTO: due momenti della premiazione dei gruppi con Mario Manfredini in giaccone rosso aperto e alcune immagini della partenza